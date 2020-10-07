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Полис ОМС

Российские полисы ОМС получили более пятидесяти тысяч жителей Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201007/1031063816/Rossiyskie-polisy-OMS-poluchili-bolee-pyatidesyati-tysyach-zhiteley-Abkhazii.html

Выдача полисов обязательного медицинского страхования в Абхазии осуществляется с 14 мая 2018 года.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Российские полисы обязательного медицинского страхования с начала их выдачи до октября 2020 года получили 50027 человек, проживающих в Абхазии, сообщила Sputnik заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба.

"Из этого количества людей есть и те, кто еще не забрал готовые документы, и таких людей достаточно много. Скорее всего, люди оформляют полисы по мере необходимости, а потом не всегда сразу забирают, но мы их оповещаем", - рассказала она.

Ардзинба отметила, что процесс оформления ОМС в Абхазии не приостанавливали и каждый гражданин, который обращался в Минздрав за полисом, получал необходимую помощь.

Полис обязательного медицинского страхования выдается на основе двустороннего абхазо-российского сотрудничества " в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии".

Получить полис ОМС можно при наличии гражданства Абхазии и России. Подать документы необходимо в Сухумской городской поликлинике, Центральной республиканской больнице. Оформление полиса бесплатное.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России".

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