К врачу со смартфоном: с 2021 года российские полисы ОМС станут цифровыми

Временное свидетельство полиса ОМС в электронной форме начнет действовать уже в конце 2019 года.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. С 2021 года российские полисы системы обязательного медицинского страхования станут цифровыми, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко.

Как пояснила Стадченко, для того чтобы записаться на прием к врачу, больше не нужно будет носить с собой бумажный полис или пластиковую карточку, кроме того, оформить полис новорожденному также можно будет, не выходя из дома. При этом, бумажные и пластиковые полисы по-прежнему будут приниматься, у россиян появится возможность выбора.

Полный переход к цифровым полисам будет происходить в несколько этапов. Часть услуг по ОМС уже переведена в электронный вид. Так, заявление на выдачу полиса, а также запись к врачу уже можно оформить через портал Госуслуг (если есть подтвержденная учетная запись).

Следующий шаг на пути к цифровому полису – временное свидетельство в электронной форме, уточнили в пресс-службе.

"К концу 2019 года мы планируем запустить в обращение временное свидетельство во всех субъектах РФ", - отметила Стадченко.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России".

По данным на начало 2019 года, полисы ОМС в Абхазии получили почти 40 тысяч человек.