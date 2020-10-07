Сотрудники МВД Абхазии будут проверять соблюдение ограничительных мер

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии будут проводить предупредительно-профилактической работы с населением, чтобы пресечь скопление людей во время массовых мероприятий, а также проверять соблюдение предприятиями сферы услуг и общественного транспорта установленных требований по нераспространению коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь в первую очередь идет об объектах общепита, где посетители должны быть рассажены с соблюдением социальной дистанции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм.
В мероприятиях будут участвовать личный состав подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел совместно с уполномоченными органами территориальных администраций.
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Сотрудники подразделений УГАИ МВД совместно с отделами Госавтоинспекции будут контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом и маршрутными такси.
В МВД призвали население с пониманием отнестись к соблюдению всех предписаний.
Власти Абхазии с 5 октября ввели ряд ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1868 человек. Выздоровело 655 человек, 15 летальных случаев.
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