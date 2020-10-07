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Сумма операций по российским картам в Абхазии превысила миллиард рублей в сентябре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201007/1031067969/Oborot-tranzaktsiy-po-rossiyskim-kartam-v-sentyabre-prevysil-milliard-rubley.html

Максимальный объем операций в отчетном месяце составил 48,2 миллиона рублей в день, по данным Банка Абхазии.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Держатели российских банковских карт в сентябре 2020 года произвели операции на сумму 1, 004 миллиардов рублей в платежной инфраструктуре АПРА. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии. 

Эта цифра превысила аналогичный показатель 2019 года на 47,4%.

На сумму 603,9 миллионов рублей были совершены операции по оплате товаров и услуг банковскими картами, это 60,1%. 

Операции по снятию наличных денежных средств с банковских карт составили 39,9%, это 400,5 миллионов рублей. 

В сентябре 2019 года в структуре совершенных транзакций преобладали операции по снятию наличных денежных средств – 54,0%.

На 1 октября 2020 года в национальной платежной системе АПРА зарегистрировано 2 503 pos-терминальных устройств, предназначенных для приема банковских карт в торгово-сервисных предприятиях республики.

Через инфраструктуру национальной платежной системы "АПРА" обслуживаются банковские карты международных платежных систем и карты "Мир".

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