Нацбанк Абхазии назвал сумму операций по картам за первое полугодие 2020-го

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Держатели банковских карт произвели операции на общую сумму 7,132 миллиардов рублей за первое полугодие 2020 года, сообщается на сайте Национального банка Абхазии.

Через инфраструктуру национальной платежной системы АПРА было произведено операций на 13,7%, или 861 миллион рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

на долю карт АПРА пришлось 63,3%,

на карты международных платежных систем – 31,4 %,

на карты платежной системы "Мир" – 5,3%.

Объем операций по российским банковским картам в НПС АПРА за первое полугодие составил 2,616 миллиарда рублей, в том числе картами "Мир" с начала года было совершенно операций на 377 миллионов рублей.

Объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами составил 943 миллиона рублей:

картами МПС расплатились на сумму 737 миллионов рублей,

картами "Мир" - на 102 миллиона рублей,

картами АПРА - на 104 миллиона рублей.

В среднем ежедневно держатели карт АПРА совершают покупки на общую сумму в 568 тысяч рублей.

В 2020 году платежная инфраструктура НПС АПРА была увеличена на 161 POS-терминальное устройство. Всего на территории Абхазии установлено 2090 терминалов на предприятиях, осуществляющих реализацию товаров и услуг.

Держатели карт АПРА обналичили за первое полугодие 2020 года 6,189 миллиардов рублей, что превысило средний показатель снятия наличных денежных средств на один миллиард рублей в месяц.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", с октября картой "АПРА" можно расплачиваться в России, а также в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

За первое полугодие 2020 года держатели карт АПРА "World" совершили операции за границей на 21,03 миллион рублей.

Читайте также: