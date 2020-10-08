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Мед в сотах

Аслан Бжания посетил завод по фасовке меда в Кындыг

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201008/1031071793/Aslan-Bzhaniya-posetil-zavod-po-fasovke-meda-v-Kyndyg.html

Стоимость завода по фасовке меда, построенного в селе Кындыг, с учетом оборудования составляет 41 миллион рублей.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил республиканские унитарное предприятие Министерства сельского хозяйства "Абхазмед" в селе Кындыг Очамчырского района. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Продажа продукции абхазский производителей
© Sputnik / Томас Тхайцук
Реестр производителей меда будет создан в Абхазии

Аслан Бжания ознакомился с техническим состоянием предприятия, условиями хранения сырья и готовой продукции.

Как выяснилось, на заводе простаивает несколько тонн неочищенного сырья, часть которого уже испортилось.

Директор предприятия Даур Тугуш рассказал, что завод не функционирует из-за проблем с реализацией, и, самое главное, из-за отсутствия понимания между предприятием и поставщиками меда: пчеловодов не устраивает цена, по которой завод готов принять у них продукцию.

По мнению главы государства, абхазский мед имеет все предпосылки для того чтобы быть конкурентоспособным. Президент поручил руководству завода найти решение, которое бы обеспечило рентабельность предприятия.

Отмечается, что в четверг также состоялась встреча Аслана Бжания с представителями сообщества пчеловодов Абхазии, на котором обсудили проблемы отрасли. 

В июле первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа поручил создать реестр производителей меда в Абхазии для точного определения объемов производимой продукции в год.

РУП "Абхазмед" был построен в селе Кындыг на средства Комплексного плана социально-экономического развития в 2016 году и принят на баланс Минсельхоза в 2019 году. Стоимость завода с учетом оборудования составляет 41 миллион рублей. Завод оснащен специальным оборудованием, полуавтоматической линией для фасовки, помещением для проведения лабораторных исследований и хранения фасованной продукции. 

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