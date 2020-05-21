Беслан Джопуа оценил работу хранилища "Абхазпродэкспорта" и завода меда

Первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа совершил рабочую поездку в Гулрыпшский и Очамчырский районы, где осмотрел объекты сельхозназначения.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Ни одно из осмотренных предприятий не работает в нужном направлении, для которого они и были построены, отметил первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа по итогам проверки плодоовощехранилища "Абхазпродэкспорта" и завода меда.

"Осмотренные мною объекты были построены за счет "Комплексного плана социально-экономического развития республики", но те задачи, которые ставило Правительство, сегодня не выполняются. В первую очередь это – закупка сельхоз продукции у крестьян, хранение и переработка продукции, выращиваемой в Абхазии. Сегодня, к сожалению, ни одно из этих предприятий не работает в этом направлении. Завод готов очищать и фасовать до двух тонн в день, но этого сегодня не делается, будем разбираться", - сказал Джопуа.

Первый вице-премьер отметил важность поддержки предпринимательской деятельности по выращиванию фруктов, овощей и другой продукции на личных участках жителей районов.

"Хорошие показатели в этой отрасли смогут обеспечить и продовольственную безопасность нашего государства. Пандемия наглядно нам показала, что важно иметь собственную продукцию. Овощехранилище должно в полной мере выполнять возложенную на него функцию", – подчеркнул Джопуа.

Руководитель республиканского унитарного предприятия "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава в ходе осмотра плодоовощехранилище в поселке Агудзера заявил, что главная задача предприятия - обеспечение фермерам и крестьянам беспрепятственного доступа на внешние рынки, закупка их продукции, хранение, формирование экспортных партий и непосредственно вывоз и сбыт на внешнем рынке этой продукции.

Как отметил директор "Абхазпродэкпорт", в 2019 году плодовоовощное хранилище приняло 500 тонн продукции.

Директор РУП "Абхазмед" при Минсельхозе республики Даур Тугуш, в свою очередь, пожаловался на невозможность выхода абхазского меда на внешний рынок.

Он рассказал, что в декабре 2018 года Министерство сельского хозяйства выделило десять миллионов рублей на закуп меда у населения. В итоге было закуплено 33 тонны меда по 300 рублей за килограмм. Тугуш объяснил, что оптовые цены в России на мед значительно ниже трехсот рублей, именно поэтому продукция "Абхазмеда" не может быть конкурентной. Он видит решение в снижении закупочных цен на сырье, что позволит выйти продукции на российский рынок.

РУП "Абхазпродэкспорт" создан в 2017 году. Принадлежащее предприятию плодовоовощное хранилище расположено в поселке Агудзера. Оно было построено на средства, выделенные из "Комплексного плана социально-экономического развития", и обошлось государству в 118 миллионов рублей. В эксплуатацию хранилище ввели в 2014 году. По данным Кабмина, общая площадь двенадцати холодильных камер хранилища составляет 1 404 квадратных метров вместимостью 2500-2700 тонн.

© Foto / Кабинет министров РА Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа совершил рабочую поездку в Гулрыпшский и Очамчырский районы

РУП "Абхазмед" был построен в селе Кындыг также на средства Комплексного плана социально-экономического развития в 2016 году и принят на баланс Минсельхоза в 2019 году. Стоимость завода с учетом оборудования составляет 41 миллион рублей. Завод оснащен специальным оборудованием, полуавтоматической линией для фасовки, помещением для проведения лабораторных исследований и хранения фасованной продукции.

© Foto / Кабинет министров РА Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа совершил рабочую поездку в Гулрыпшский и Очамчырский районы

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