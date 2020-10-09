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"Иди и смотри!": российские военные в Абхазии применили мобильный медиа-комплекс

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Новый медиа-комплекс позволяет обеспечить досуг, обучение и информирование военнослужащих о событиях в России и мире в полевых условиях в любой точке Земли.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в горах Абхазии применили оборудование новейшего походного автомобильного мультимедийного медиа-комплекса ПАК-007 для изучения военно-политической ситуации в России и в мире, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Отмечается, что в условиях быстро меняющейся информационной обстановки военнослужащие имеют постоянную возможность в полевых условиях получить самую свежую и актуальную новостную информацию и быть в курсе происходящих событий.

Военнослужащие регулярно просматривают новостные выпуски российских телеканалов, а также документальные фильмы, основанные на реальных событиях, с использованием оборудования походного автомобильного комплекса ПАК-007.

Уникальность комплекса заключается в его автономности и возможности использования спутниковой связи для трансляции новостных телеканалов и передач в любой точке земного шара. А возможности передвижного комплекса позволяют осуществлять показ видеофильмов и телепрограмм как непосредственно из самой машины, так и в защищенном каркасном кинотеатре.

Специалисты военно-политической работы постоянно обновляют видеотеку походного комплекса, которая уже составляет свыше 500 различных документальных фильмов и материалов, основанных на реальных исторических событиях, где основная роль отводится истории миротворчества России.

Помимо обеспечения досуга военнослужащих, возможности ПАК-007 позволяют обеспечить мультимедийными материалами проведение занятий по информированию и военно-патриотическому воспитанию военнослужащих.

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