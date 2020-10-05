Артиллерийский огонь: военные ЮВО приступили к учениям в горах Абхазии

В рамках учений в горах Абхазии уже проведено более 30 огневых тренировок, из которых половина прошли в темное время суток.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совершенствуют навыки стрельбы и управления огнем артиллерии в условиях горной местности в рамках учений, сообщает пресс-служба ЮВО.

В ходе учений военные на полигонах Цабал и Нагвалоу отрабатывают групповые и индивидуальные задачи по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке.

Они также ведут разведку, определяют координаты целей и передают данные артиллерийским расчетам.

Артиллеристы с применением самоходных артиллерийских орудий "Акация", минометов "Сани" и гаубиц Д-30 выполняют стрельбы по целям на расстояниях до 12 километров, имитирующих бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты противника.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники и орудий, в том числе 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" на базе автомобиля "Урал".

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