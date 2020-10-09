Как сообщает Минздрав Абхазии, лишь за последние сутки в республике выявлено 95 новых случаев COVID-19. Общее количество заразившихся уже превышает две тысячи.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Объем исследований на коронавирус в Абхазии увеличится к концу октября, об этом сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Уже согласованы денежное финансирование по размещению второй линии ПЦР-диагностики. Я думаю, с числа 15-20-го, когда оборудование будет поставлено в Абхазию, у нас увеличится объем исследований. Специалисты, которые работают в лаборатории, они будут работать параллельно. Если раньше при ламинарном боксе сидел один специалист, то теперь их будет двое. Естественно, увеличится их время работы и объем исследований", - подчеркнула Скорик.

По ее словам, на следующей неделе будет дополнительное финансирование на закупку пяти тысяч тест-систем, которые "снова дадут возможность какое-то время спокойно работать" сотрудникам лаборатории.

Скорик рассказала, что в настоящее время в лаборатории работают представители Ставропольского противочумного института. Они оказывают практическую помощь в обучении новых 11 специалистов, которые были взяты в штат по распоряжению президента для исследования молекулярной диагностики. Это именно та диагностика, которая "является 100 процентов на коронавирусную инфекцию".

Восемь специалистов будут непосредственно осуществлять диагностику и трое - техперсонал - будут работать санитарками, дезинфекторами и будут заниматься утилизацией биологически опасного мусора.

Обучение, по словам санврача, происходит прямо на рабочем месте.

"Уже некоторые специалисты приступили к работе, но они заходят в лабораторию после того, как отрабатывается основная часть работы по тестированию", - подчеркнула Скорик.

Главный санитарный врач отметила, что заболеваемость в Абхазии растет, и в то же время жители республики игнорируют меры безопасности.

Число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии превысило две тысячи>>

"Степень заболевания становится тяжелая, этих пациентов сложно спасти. Мне тяжело об этом говорить. Но необходимость тестов возрастает. Нужно делать уже не 250 исследований, а 500. Из нашего бюджета придется изыскивать средства не на пять тысяч тестов, а на 15 тысяч. Остановить заболевание нельзя с помощью диагностики, но можно соблюдением мер безопасности. Мне кажется, уже каждого из нас коснулось это заболевание. Я не знаю, что еще должно произойти, чтобы меры соблюдались. Если мы сами это не остановим, то заболевание не остановится", - предупредила Скорик и добавила, что ситуация может обостриться зимой, когда последуют сезонный грипп, ОРВИ и ОРЗ.