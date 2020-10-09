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Томограф ковидного госпиталя в Гудауте вышел из строя

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (838)
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Аппарат компьютерной томографии был приобретен для Гудаутского госпиталя движением абхазских бизнесменов "Мы вместе".

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Аппарат компьютерной томографии прекратил функционировать в Гудаутском госпитале, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела фармации Минздрава Абхазии Ахра Аджба.

© Sputnik / Владимир Песня
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"Аппарат был введен в эксплуатацию инженерами, они его завели, пустили в работу, он работал как положено день-два. Далее он начал выдавать ошибки, что не позволило ему дальше работать. В это время инженер уже уехал, и нам пришлось его опять вызвать, он прилетает в выходные и в понедельник приступит к работе для устранения неполадок", - объяснил он.

Аджба добавил, что во время отсутствия аппарата компьютерной томографии, снимки делаются с помощью передвижного рентген-аппарата.

Аппарат компьютерной томографии доставили в Гудаутскую центральную районную больницу 2 сентября. Медицинское оборудование было приобретено движением абхазских бизнесменов "Мы – Вместе".

Компьютерный томограф доставили в Гудаутскую больницу

По данным на 8 октября, в Гудаутском госпитале находится 112 пациентов с подтвержденным коронавирусом. 22 из них в тяжелом состоянии, 55 – средней тяжести.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии 2071, из них 811 человек выздоровели и 19 умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (838)

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