Еще два человека с коронавирусом скончались в Абхазии

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. От двусторонней полисегментарной пневмонии скончались два человека, которые находились на амбулаторном лечении и отказывались от госпитализации, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Абахзии.
За прошедшие сутки на наличие инфекции протестировано 288 человек, у 99 из них диагноз COVID-19 подтвердился.
На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 155 пациентов, у 138 из них диагноз COVID-19 подтвержден. Отмечается, что количество тяжелобольных пациентов уменьшилось до 15 человек, состояние здоровья 35 пациентов - средней степени тяжести. После лечения выписано три человека.
В Гудаутский госпиталь 9 октября доставили 21 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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