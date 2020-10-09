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Еще два человека с коронавирусом скончались в Абхазии

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (839)
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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на 9 октября составляет 2170 человек. Из них 814 выздоровели, 21 летальный случай.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. От двусторонней полисегментарной пневмонии скончались два человека, которые находились на амбулаторном лечении и отказывались от госпитализации, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Абахзии.

За прошедшие сутки на наличие инфекции протестировано 288 человек, у 99 из них диагноз COVID-19 подтвердился.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 155 пациентов, у 138 из них диагноз COVID-19 подтвержден. Отмечается, что количество тяжелобольных пациентов уменьшилось до 15 человек, состояние здоровья 35 пациентов - средней степени тяжести. После лечения выписано три человека.

 

В Гудаутский госпиталь 9 октября доставили 21 человека.

© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (839)

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