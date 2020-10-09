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Милиция выявила необоснованное завышенние цен в аптеках Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201009/1031080355/Militsiya-vyyavila-neobosnovannoe-zavyshennie-tsen-v-aptekakh-Sukhuma.html

Проверки сети аптек по всей Абхазии будут проводиться регулярно с целью недопущения необоснованного завышения цен на медикаменты первой необходимости в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. По поручению премьер-министра Абхазии Александра Анкваб Министерство внутренних дел провело выборочную проверку сети сухумских аптек на предмет установления необоснованного завышения цен на медицинские препараты первой необходимости, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

© Foto / предоставлено Нелли Джинджия
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Проверки фактической и закупочной стоимости показали, что торговая наценка на некоторые группы медпрепаратов повышенного спроса составляет в среднем от 18 до 43%.

Производимые аптеками наценки связаны с повышением закупочных цен в России, откуда осуществляется практически весь объем импорта медпрепаратов. Но были выявлены и такие аптеки, в которых завышение цен явно необоснованно – с наценкой более чем в 120, 160%. Так, медицинские маски с закупочной ценой 4 рубля 52 копеек реализуются по 10 рублей, перчатки по закупочной цене 9 рублей 50 копеек продаются в этих аптеках по 25 рублей.

Проверки сети аптек на всей территории Абхазии будут проводиться регулярно с целью недопущения необоснованного завышения цен на медикаменты первой необходимости в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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