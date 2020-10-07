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Стала известна максимальная цена на вакцину "Спутник V"

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Sputnik Абхазия
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Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ и получила название "Спутник V".

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Цена одной дозы российской вакцины от коронавируса не будет превышать тысячу рублей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Он отметил, что стоимость может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.

"Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим примерно по определениям себестоимости, потому что нет базы сравнения с другими странами, определим этот тариф", — пояснил Артемьев.

Референтные страны участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве вакцины на основании экспертизы.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ и получила название "Спутник V". Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.

На данный момент проходит пострегистрационная фаза клинических испытаний.

21 сентября стало известно, что Абхазия запросила у России партию вакцины от коронавирусной инфекции - "Спутник V", запрос рассматривается российской стороной. В Минздраве республики рассчитывают получить партию 15 - 20 тысяч доз вакцины.

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