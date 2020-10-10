13:24 10 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.03
  • EUR90.72
Поиск

Никто не хочет наживаться на народе: в Минздраве обсудили рост цен на лекарства

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
101 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201010/1031082253/Nikto-ne-khochet-nazhivatsya-na-narode-v-Minzdrave-obsudili-rost-tsen-na-lekarstva.html

Поводом для встречи стало повышение цен на определенные лекарственные препараты в ситуации, когда количество инфицированных коронавирусом в стране растет.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия провел встречу с владельцами столичных коммерческих аптек, сообщает Апсныпресс.

Поводом для встречи стало повышение цен на определенные лекарственные препараты в ситуации, когда количество инфицированных коронавирусом в стране растет.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Милиция выявила необоснованное завышение цен в аптеках Сухума

Аптекари связали это с ростом цен на медикаменты в России, где абхазские фармацевты приобретают медицинские препараты и изделия, заверив министра в том, что в такой сложный для Абхазии период сознательно повышать цены они не намерены.

Начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава Ахра Аджба сообщил, что ограничения, связанные с вывозом с территории России средств индивидуальной защиты и медикаментов, действуют до сих пор, но, несмотря на это, население Абхазии обеспечивается всем необходимым. Аджба также добавил, что в России выросли цены на препараты, которые используются в лечении COVID-19, отметив, что амбулаторное лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией обходится недешево.

"Без учета инъекционных препаратов, необходимо затратить от 10 до 15 тысяч рублей. При инъекционной терапии лечение обходится порядка 30 - 50 тысяч рублей. И когда люди сталкиваются с этим, они думают, что аптеки специально завышают цены. Но это наш народ, и никто не хочет на них наживаться", - сказал представитель Минздрава.

В рамках встречи министр здравоохранения сказал, что Гудаутский ковидный госпиталь полностью обеспечен лекарственными препаратами, в чем большую помощь оказывают коммерческие аптеки страны. Он поблагодарил фармацевтов и попросил по возможности не повышать цены на лекарства для лечения коронавирусной инфекции.

Перечень лекарственных препаратов первой необходимости, цену которых регулирует государство, утверждается правительством.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вкус осени: сезонный урожай на прилавках Абхазии
Лавров раскрыл детали перемирия в Нагорном Карабахе
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться