Никто не хочет наживаться на народе: в Минздраве обсудили рост цен на лекарства

Поводом для встречи стало повышение цен на определенные лекарственные препараты в ситуации, когда количество инфицированных коронавирусом в стране растет.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия провел встречу с владельцами столичных коммерческих аптек, сообщает Апсныпресс.

Поводом для встречи стало повышение цен на определенные лекарственные препараты в ситуации, когда количество инфицированных коронавирусом в стране растет.

Аптекари связали это с ростом цен на медикаменты в России, где абхазские фармацевты приобретают медицинские препараты и изделия, заверив министра в том, что в такой сложный для Абхазии период сознательно повышать цены они не намерены.

Начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава Ахра Аджба сообщил, что ограничения, связанные с вывозом с территории России средств индивидуальной защиты и медикаментов, действуют до сих пор, но, несмотря на это, население Абхазии обеспечивается всем необходимым. Аджба также добавил, что в России выросли цены на препараты, которые используются в лечении COVID-19, отметив, что амбулаторное лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией обходится недешево.

"Без учета инъекционных препаратов, необходимо затратить от 10 до 15 тысяч рублей. При инъекционной терапии лечение обходится порядка 30 - 50 тысяч рублей. И когда люди сталкиваются с этим, они думают, что аптеки специально завышают цены. Но это наш народ, и никто не хочет на них наживаться", - сказал представитель Минздрава.

В рамках встречи министр здравоохранения сказал, что Гудаутский ковидный госпиталь полностью обеспечен лекарственными препаратами, в чем большую помощь оказывают коммерческие аптеки страны. Он поблагодарил фармацевтов и попросил по возможности не повышать цены на лекарства для лечения коронавирусной инфекции.

Перечень лекарственных препаратов первой необходимости, цену которых регулирует государство, утверждается правительством.

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