Еще у 87 жителей Абхазии выявили коронавирусную инфекцию

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 2257. Выздоровели 829 человек, летальных случаев 21.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 230 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном центре находятся 163 человека, из них подтвержденных на COVID-19 – 158 пациентов, в тяжелом состоянии – 21 человек, средней степени тяжести – 29. Выписано 15 пациентов.

Отмечается, что 10 октября в Гудаутский госпиталь было доставлено 23 человека.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.