Россияне потратили в Абхазии почти два миллиарда за два месяца

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество операций выросло на 20,1%.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Держатели российских карт совершили операции на сумму один миллиард 887 миллионов рублей в Абхазии с августа по сентябрь, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия.

По его словам, 40% из общей суммы составило снятие наличных средств из банкоматов и 60% – оплата картами.

"Это хорошая тенденция для экономики Абхазии. Держатели российских карт в большей степени расплатились по безналичному расчету, в меньшей степени сняли наличные деньги. Безусловно, это дополнительный спрос, который дает выручку нашим предпринимателям, доходы, прибыль, платежи в бюджет. Естественно, это то, к чему стремиться любая страна – привлекать как можно больше туристов из заграницы, дать им возможность расплатиться здесь, оставить деньги, заработать местным предпринимателям и оживить экономику", – добавил он.

Барателия отметил, что после снятия ограничительных мер в Абхазии и открытия границы с Россией с первого августа, стабилизировалась ситуация и с наличными средствами в банкоматах республики.

"Многие коммерческие банки сейчас обслуживают российские карты на базе платежных систем "VISA" и "MASTERCARD", а не только "Мир", правда, вводят определенный лимит", – добавил он.

Увеличилось и количество pos-терминалов в торговых точках Абхазии. С первого января в республике было установлено 574 терминала,таким образом сейчас по всей стране функционируют 2503 аппарата.

"Конечно, потенциал рынка большой и это еще не придел, но для банков это затратные мероприятия. Один терминал обходится в 500 долларов", – сказал Барателия.

Председатель Нацбанка также отметил, что более чем в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество операций по покупке товаров абхазскими картами. За девять месяцев было осуществлено операций на 174 миллионов рублей, за пределами Абхазии держатели местных карт осуществили покупки почти на 30 миллионов рублей.

Читайте также:

Нацбанк Абхазии назвал сумму операций по картам за первое полугодие 2020-го