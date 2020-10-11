Аслан Бжания поздравил Абхазскую армию с днем создания Вооруженных сил республики

11 октября 1992 года, в разгар Отечественной войны народа Абхазии, Председатель государственного комитета обороны Владислав Ардзинба подписал Постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания поздравил командование и личный состав Абхазской армии с 28-ой годовщиной создания Вооруженных сил республики.

В поздравительном адресе в частности отмечается необходимость усиления мер по модернизации армии для повышения обороноспособности государства.

"Товарищи офицеры, события в различных регионах мира показывают, что мы всегда должны быть готовы к отражению агрессии, защите суверенитета и территориальной целостности Республики Абхазия. Необходимо усилить работу по модернизации Вооруженных сил Абхазии с тем, чтобы они соответствовали современным требованиям. Руководство страны предпринимает все необходимые меры для повышения обороноспособности государства, укрепления материально-технической базы армии" - говорится в сообщении.

Президент отметил, что проводимые совместные учения частей Абхазской армии и военнослужащих Южного военного округа Российской Федерации, служат укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил. Он также поздравил экипаж, руководство и личный состав Министерства обороны с успехом абхазских танкистов в Армейских международных играх 2020 в Москве.

Аслан Бжания пожелал всем военнослужащим и резервистам, которые "по-прежнему являются важнейшей силой в обеспечении безопасности нашего государства", крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе по защите Отечества.

Постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба было подписано 11 октября 1992 года, в разгар Отечественной войны народа Абхазии, Председателем государственного комитета обороны Владиславом Ардзинба.

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