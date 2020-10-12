Десять лет во главе Торгпредства: Олег Барциц подвел итоги работы

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Олег Барциц, руководивший Торговым представительством Абхазии в России в интервью радио Sputnik рассказал об итогах работы, которая была проведена за десять лет существования организации.

"В июле 2010 года по межправительственному соглашению было учреждено Торговое представительство Абхазии в России и соответственно Торговое представительство России в Абхазии. Эти десять лет были насыщены кропотливой, целеустремленной работой, и результаты этой работы, которые не слишком заметны на первый взгляд, я считаю достаточно важны для небольшой страны", - отметил Барциц.

Главная функция Торгового представительства – налаживание экономических связей, продвижение товаров страны на внешние рынки, подчеркнул он.

"Нам не стыдно за ту работу, которую мы проводили вместе с моими коллегами. Мы организовали, а затем начали достойно представлять выставочную деятельность по производству нашей сельскохозяйственной продукции. Я считаю, что это важнейшее направление работы нашего правительства, руководителей нашей аграрной отрасли, бизнес-сообщества", - сказал Олег Барциц.

Он отметил, что Абхазия – аграрная страна, и сельскохозяйственный потенциал страны огромен.

"Выверенные решения, поддержанные энергией наших предпринимателей и фермеров, способны дать серьезный результат для экономики страны. Одной из своих задач с 2014 года мы ставили серьезное вовлечение Абхазии в связанные с импортозамещением процессы, которые происходили в России. И сейчас я это расцениваю как гигантское окно возможностей для нашей экономики. К сожалению, может быть, не удалось достичь серьезных объемов поставок нашей сельхозпродукции на российский рынок, но наша задача была создать условия для разогрева рынка для правильного позиционирования наших товаров как экологически чистых, качественных и недорогих", - отметил Барциц.

Он подчеркнул, что Абхазия принимала участие в крупнейшей выставке в Европе "Золотая осень".

"Там без ложной скромности абхазский производители и те, кто их достаточно талантливо представлял, стали обладателями пяти гран-при. Десятки золотых, серебряных и бронзовых медалей говорят о том, что Абхазия может производить качественную продукцию и умеет достойно ее представить", - сказал он.

Многие виды продукции из Абхазии уже сейчас могли бы быть представлены на российском рынке, считает Олег Барциц.

"Одна из позиций - это продукция наших пчеловодов, которая достойна лучшей участи. Масса высококлассного сырья затоварена в наших селах, и они не в состоянии продвинуть его ни на внутренний, ни на внешний рынок. Это положение дел недопустимо. Мы протестировали продукцию на одной из выставок "Золотая осень", и результат был потрясающим, были и награды, и живой интерес к продукции, в этом направлении и стоит действовать. Это касается не только одной позиции, но и других", - сказал он.

Олег Барциц говорит, что для того чтобы абхазская продукция была широко представлена на российском рынке, необходимы финансовые вливания в сельское хозяйство.

"Необходимы инвестиции в отрасль, это просто необходимо. Я хорошо помню, как на различных форумах не один министр сельского хозяйства России говорил нам о тех объемах вливаний в сельскохозяйственную отрасль, чтобы поставить ее на рельсы и обеспечить объемы. Мы выходили на крупные сети, которые были заинтересованы в нашей продукции, однако крупнейшие площадки работают на основе долгосрочного планирования", - заметил Барциц.

С этой целью и был создан "Торговый дом Абхазия", на одной из крупнейших площадок – "Фуд-сити". "К сожалению, нечем насыщать эту площадку, у нас мало что производится, нам надо кардинально менять ситуацию в этом направлении", - говорит он.

Торговое представительство Абхазии в России пресекало попытки недобросовестных предпринимателей, которые пытались продать продукцию под видом абхазской, заметил Олег Барциц.

"Мы поставили себе задачу, пресечь деятельность недобросовестных предпринимателей, которые пытались под абхазскими брендами реализовывать свои делишки. Разумеется, мы эту деятельность пресекли, естественно, нанеся им убытки во многих субъектах Российской Федерации", - сказал он.

Среди значимых событий за десятилетнюю работу Олег Барциц назавал выставку, которая прошла в Венесуэле.

"Участники были более чем из 25 стран, это был весь панамериканский мир, кроме того, страны из Европы, Африки, Юго-Восточной Азии и так далее. Абхазия там себя прекрасно проявила. В результате последовали предложения о сотрудничестве городов, Каракас предложил сотрудничать с Сухумом", - заметил Барциц.

Олег Барциц родился 7 января 1967 года в селе Блабырхуа Гудаутского района. Он окончил Московский государственный университет по специальности международные отношения.

Торговое представительство Абхазии в России Олег Барциц возглавил с момента создания организации в 2010 году. До этого, с 2005 года, руководил представительством правительства Абхазии в России по инвестиционной политике.

С апреля 2019 года член Дипломатического клуба МИД России. На выборах 2019 года Олег Барциц - кандидат в вице-президенты при кандидате в президенты Олеге Аршба.