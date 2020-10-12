20:47 12 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.02
  • EUR91.00
Поиск

Медики МЧС Абхазии будут дежурить в Гудаутском ковидном госпитале

© Foto / МЧС Республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (847)
311 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/0c/1031089796.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201012/1031089851/Mediki-MChS-Abkhazii-budut-dezhurit-v-Gudautskom-kovidnom-gospitale.html

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния провел рабочее совещание с сотрудниками медицинского управления ведомства.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. В связи с острой нехваткой медперсонала в системе здравоохранения Абхазии министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния выступил с инициативой о несении посуточного дежурства в Гудаутском госпитале медицинскими сотрудниками МЧС.

© Sputnik / Акоп Кущян
Коронавирус, турсезон и охота: глава МЧС Абхазии рассказал о работе ведомства

Об этом шла речь на рабочем совещании, которое провел министр с сотрудниками медицинского управления ведомства в понедельник 12 октября.

Первая бригада медиков МЧС Абхазии уже заступила на дежурство. В их обязанности входит оказание экстренной доврачебной помощи и перевозка больных подтвержденных на COVID-19 диагнозом.

Ранее, в рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, подразделения медицинского управления МЧС республики совместно с ЦРБ города Гагра обеспечивали контроль перехода местных и иностранных граждан через государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией. Помимо этого сотрудниками ведомства проводится систематическое обеззараживание многоквартирных домов и государственных объектов республики.

Все последние новости по ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире смотрите в спецпроекте Sputnik

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (847)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вкус осени: сезонный урожай на прилавках Абхазии
Бесполезное в прекрасное: художница из Геленджика создает скульптуры из мусора
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться