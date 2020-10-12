Медики МЧС Абхазии будут дежурить в Гудаутском ковидном госпитале

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. В связи с острой нехваткой медперсонала в системе здравоохранения Абхазии министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния выступил с инициативой о несении посуточного дежурства в Гудаутском госпитале медицинскими сотрудниками МЧС.

Об этом шла речь на рабочем совещании, которое провел министр с сотрудниками медицинского управления ведомства в понедельник 12 октября.

Первая бригада медиков МЧС Абхазии уже заступила на дежурство. В их обязанности входит оказание экстренной доврачебной помощи и перевозка больных подтвержденных на COVID-19 диагнозом.

Ранее, в рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, подразделения медицинского управления МЧС республики совместно с ЦРБ города Гагра обеспечивали контроль перехода местных и иностранных граждан через государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией. Помимо этого сотрудниками ведомства проводится систематическое обеззараживание многоквартирных домов и государственных объектов республики.

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