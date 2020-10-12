Студенты Сухумского медколледжа стали волонтерами в Гудаутском госпитале

По данным на 11 октября, на лечении в Гудаутском госпитале находятся 158 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Студенты Сухумского медицинского колледжа работают волонтерами в Гудаутском госпитале, рассказала Sputnik директор колледжа Нато Тарба.

По ее словам, с 5 октября на помощь врачам в Гудаутском госпитале отправились 39 студентов из лечебного, стоматологического, фармацевтического и других факультетов.

"Это студенты второго, третьего, четвертого курса. Каждый день из медколледжа выезжает группа из восьми человек, их распределяют по два человека туда, где необходима помощь. Бригада дежурит сутки, на следующий день их сменяет другая группа студентов из восьми человек", - объяснила директор.

Тарба отметила, что после прохождения дежурства студенты отправляются на двухнедельную самоизоляцию и не допускаются до занятий.

"Отправиться волонтерами в госпиталь было их добровольным желанием, мы ни к чему не принуждали. Родители, конечно же, боялись, но они молодцы, смогли сами убедить своих родителей. Ребята настроены работать", - добавила она.

На помощь коллегам из Гудаутского госпиталя отправилась и студентка медколледжа Саида Гулия. Девушка отметила, что для нее это отличная практика, как для будущего врача, а родители инициативе дочери противиться не стали.

"Они, конечно немного испугались, как и я, но все мы пытаемся себя защищать, насколько это возможно. Мы помогаем, делаем капельницы, подготавливаем медикаменты. У каждого свои обязанности, пока что я напрямую не контактировала с зараженными, но хочу поработать и в красной зоне. Работа, конечно, сложная, но очень интересная", - сказала она.

По последним данным, в Гудаутском госпитале на лечении находится 158 пациентов с подтвержденным коронавирусом. 21 из них в тяжелом состоянии, 29 – средней степени тяжести.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 2257. Из них 829 человек выздоровели и 21 умерли.