"Народный президент Абхазии" Тарас Шамба скончался в Москве

СУХУМ, 13 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский и российский общественно-политический деятель Тарас Шамба умер после заражения коронавирусом, сообщили Sputnik в Московской абхазской диаспоре.
Шамба скончался на 83-м году жизни.
Тарас Миронович Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.
С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет.
Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.
Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа
У Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".
В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".
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