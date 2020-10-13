"Народный президент Абхазии" Тарас Шамба скончался в Москве

Тарас Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель. В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский и российский общественно-политический деятель Тарас Шамба умер после заражения коронавирусом, сообщили Sputnik в Московской абхазской диаспоре.

Шамба скончался на 83-м году жизни.

Тарас Миронович Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.

С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет.

Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.

Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа

У Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".

В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".

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