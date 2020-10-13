Общественная палата Абхазии создаст комиссию по реформе энергетики

Энергосистема Абхазии испытывает трудности в связи с большой нагрузкой на сети, высоким уровнем аварийности. Эксперты отмечают, что необходимо правильно наладить эксплуатацию объектов и передающих сетей энергосистемы.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Общественная палата Абхазии планирует создание комиссии по реформе в энергетической отрасли республики, рассказала в интервью радио Sputnik секретарь палаты Гули Кичба.

"Члены Общественной палаты не раз обсуждали эту проблему, но сейчас она возникла, потому что она была озвучена новым руководством "Черноморэнерго". Общественность тоже беспокоится, и мы понимаем, что в энергетической сфере Абхазии очень много проблем. Они волнуют граждан и носят не только оперативный, но и стратегический характер", - добавила она.

По словам Кичба, в комиссию войдут эксперты, сотрудники РУП "Черноморэнерго" и представители общественности. Главная цель – обсуждать проблемы энергосистемы Абхазии открыто, с привлечением общественности.

Секретарь Общественной палаты отметила, что представители власти положительно отнеслись к идее создания подобной комиссии.

В Министерстве энергетики России 8 октября состоялось рабочее совещание по вопросам энергоснабжения Абхазии с участием министра экономики Кристины Озган.

Абхазская сторона ставила перед собой две основные задачи – обеспечить в республике бесперебойную поставку электроэнергии на время остановки гидроагрегатов ИнгурГЭС и обсудить результаты технического аудита энергосистемы в целом. По итогам встречи российской стороной был определен оператор и предложена техническая схема поставок, которая позволит обеспечить необходимую республике потребность электроэнергии на весь период ремонтных работ.

Читайте также: