Взятая и неудержанная высота: воспоминания командира об операции в Цугуровке

После того как абхазские бойцы освободили Гагру от грузинских войск в Отечественной войне народа Абхазии (6 октября 1992 года), следующей задачей стало наступление на столицу – Сухум. Первая Цугуровская операция абхазских военных прошла с 6 по 13 октября 1992 года.

Воспоминания командира, Героя Абхазии, участника всех наступательных операций на Гумистинском фронте Руслана Халбад (1955-2014), в 2008 году записала этнолог Марина Барцыц, которая во время войны служила в медико-санитарном батальоне и создала большой архив фотографий бойцов.

Sputnik

Взять стратегическую высоту

Командующим Гумистинским фронтом в Отечественной войне народа Абхазии был майор Мушни Хварцкия. Он всегда считал, что успешное наступление на столицу невозможно без взятия высоты 513 – Цугуровка.

Для того чтобы провести боевую операцию, на стратегическую высоту была направлена группа из 60 человек под командованием Руслана Халбад. Стояла задача уничтожить противника, захватить высоту и удерживать ее до начала общего наступления на Сухум.

© Foto / Марина Барцыц Халбад Руслан

Несмотря на то, что группа выполнила задачу, широкомасштабного наступления по освобождению столицы тогда не произошло.

"С задачей бойцы справились: 7 октября противник был выбит. Однако общее наступление на Сухум не состоялось", - пишет военный историк Валико Пачулия.

Воспоминания командира

Командир военной группы Руслан Халбад в интервью Марине Барцыц рассказал, какую задачу поставил перед бойцами командующий Гумистинским фронтом.

© Foto / Марина Барцыц Халбад Руслан 1994г.

"Тогда на Гумистинском фронте было два батальона. На задание была послана группа из 60 человек. Шли добровольцы из Нижней и Верхней Эшеры. Командиром Мушни Хварцкия назначил меня. Мы шесть дней там находились - ушли шестого, вернулись 13 октября. Наша цель была захватить высоту над большим верхним мостом. Отсюда через реку Гумиста должно было начаться общее наступление, а мы пошли бы с гор. Такая цель была", - отметил Халбад.

Достичь стратегической высоты – Цугуровки было непростой задачей, мешали подъем и лес, кроме того, нужно было оставаться незамеченными врагами, рассказал командир.

"Мы перешли через мост и сразу же на подъем, в лес зашли. Темно там было, особо не полазишь. Бессменным проводником был Лев Хаджаратович Авидзба (который также был и связистом, и снабженцем), но он же тоже не сова, в темноте не видит. Там мы зашли чуть-чуть и остановились, чтобы нас не видно было, остались до того момента, когда еле-еле светать начинало. Как только стало что-то видно, мы сразу пошли на подъем. Мы смогли незамеченными перейти мост и незамеченными остаться ночью в лесу на подъеме. Как раз очень долго поднимались, чтобы камень не покатился, покатится камень - останавливаемся, и так вот потихонечку-потихонечку, ступая след в след", - подчеркнул он.

Группа бойцов, которая отправилась в путь утром, уже к вечеру поднялась к месту назначения.

"Мы с Андреем Джинджолия (погиб в наступлении 5 января - ред.) пошли с биноклем, понаблюдали. Определили приблизительно расположение войск, где они могут сидеть в домах. По тому, как подъезжали машины, приблизительно смогли определить, где штаб", - поделился воспоминаниями Халбад.

© Foto / Марина Барцыц Аджинджал Андреи (погиб 5 января 1993г).

В ту же ночь абхазские бойцы пошли в сторону села Цугуровка, но не предприняли никаких военных действий из-за темноты.

"Когда же мы подошли к деревне, уже рассвело. А на рассвете входить в деревню опасно. Я незаметным путем их опять поднял наверх. И на следующую ночь мы опять пошли, и уже все получилось. Шесть дней мы там продержались. На следующую ночь 30 человек пошли. Вначале нас 60 человек было, которые и мост форсировали, и наверх поднялись, но многие потом не выдержали", - сказал он.

Перед операцией по освобождению села командир построил своих бойцов в ряд и дал указания.

"Я их построил и объявил: "Шаг вперед, кто хочет спускаться обратно. Кто спускаться хочет – шаг вперед. И вперед, вниз уходите! Кто остается, чтобы больше никто мне ничего не говорил. Будем здесь находиться до последнего!" - но до последнего не получилось… Никто не вышел, все говорят, где ты, там и мы. Там хорошая команда была. Афонцы там крутые ребята были. Всех помню, Джинджолия Эдик был, погиб он после войны, Мурад Агумаа, Джинджолия Юра, там собраны были лучшие со всего Гумистинского фронта", - отметил Руслан Халбад.

Бои в селе Цугуровка

Пред рассветом Руслан Халбад дал команду с боем зайти в село Цугуровка и взять ее под контроль.

"Разбомбили их штаб, взяли трофей. Кто убежал - убежал, кто убиты – те убиты. Мы еще в деревне, еще бои шли, когда на нас пошли танки со Шромы. Бесик Ферзба подбил один танк, и снаряды кончились. Снаряды не хотели же тащить, не знали, чего стоит один снаряд в бою, без снарядов не остановишь технику. Пришлось опять подняться наверх и сесть на высоте", - вспомнил командир.

Грузинские военные каждый день поднимались в село, абхазская группа отстреливалась и на ночь уходила на высоту.

"Рация была, но ее нам хватило на сутки. Мы у них потом рацию тоже взяли, но тоже села быстро. Зарядку нужно же делать, где там сделаешь зарядку. Шесть дней мы там продержались", - сказал он.

При этом оружия и боеприпасов у абхазских бойцов было достаточно, их они отбили у врага, однако с пищей было плохо.

© Foto / Марина Барцыц Сергей Жиба погиб в сентябре 1993г.

"Пленных мы не взяли, у нас Сергея Жиба взяли в плен. Вообще, у нас никто не погиб там. Бигвава Вова ранен был, не сильно, в мякоть руки и мог ею пользоваться. Мы сюда, в штаб, докладывали, что у нас все нормально, что держим высоту капитально. Погибшие у нас появились в последний день. Там кукурузное поле было, вот по кукурузному полю они подобрались к нам. Вот там и убили афонского парня Славика Аргун", - отметил Халбад.

Всего в тот день погибли шестеро абхазских бойцов.

"Славик Аргун увидел двоих убитых грузин и сказал, что пойдет за трофейным оружием. Кукурузное поле огорожено было колючей проволокой, и лаз был сделан. Перепрыгнул через ограду поля, а за ним пошли Юра Джинджолия и Джыр Хагба. Все, кто пошел туда, получили смертельные ранения. Пока мы пытались их вытащить, погиб и Игорь Тужба", - рассказал командир.

Когда у абхазской стороны появились раненые и убитые, 13 октября им пришлось возвращаться на Гумистинский фронт.

"Убитого или раненого человека тащить по такому спуску очень тяжело. Нам пришлось спускаться ночью, там дороги нет, вертикальная тропа, когда поскользнувшись, роняли носилки, потом приходилось ощупью искать убитого в лесу. Мы должны были высоту взять. Высота берется для того, чтобы с этой высоты потом контролировать. Отсюда же (с Гумисты - ред.) общее наступление наших войск не получилось. Это уже не наша вина", - такими словами завершил свои воспоминания командир Руслан Халбад.

© Foto / Марина Барцыц Руслан Халбад, Амиран Ахвледиани(погиб), Тарас Чачибаиа(погиб)

Историк Валико Пачулия пишет, что на высоту Цугуровка 10 октября была отправлена и другая группа бойцов, накануне прибывшая с Гагрского фронта, под командованием Гиви Хашба, которая поднялась к намеченному месту, но они также отошли, не дождавшись начала наступления. При форсировании реки Гумиста утонул боец, археолог Лаша Когониа, и тяжелое ранение в ногу получил Лаша Чкадуа.

© Foto / Марина Барцыц Лев Авидзба. сидит.1993г.В.Ешера.

11 октября 1992 года решением Президиума Верховного Совета Абхазии было принято постановление о создании Министерства обороны Абхазии, и.о. министра обороны назначили полковника Владимира Аршба, при министерстве был создан Генеральный штаб Вооруженных сил. Первым заместителем министра обороны начальником Генштаба назначили полковника Султана Сосналиева.