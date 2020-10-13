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Парламент Абхазии предложил правительству расширить ограничения из-за COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (855)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201013/1031095869/Parlament-Abkhazii-predlozhil-pravitelstvu-rasshirit-ogranicheniya-iz-za-COVID-19.html

Депутаты Парламента Абхазии посетили Гудаутский ковидный госпиталь, где проходят лечение инфицированные, 10 октября, после чего дали рекомендации по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии обратились к президенту республики Аслану Бжания и премьер-министру Александру Анкваб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Народного Собрания.

"Депутаты Народного Собрания обеспокоены складывающейся неблагоприятной ситуацией с эпидемией новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Республике Абхазия. Несмотря на прилагаемые Вами и Кабинетом Министров усилия, прогнозируется увеличение темпа роста распространения пандемии. При ограниченных средствах диагностики, единственный COVID-госпиталь в Гудауте работает на пределе возможностей", - говорится в сообщении.

Группа депутатов посетила госпиталь 10 октября и встретилась с сотрудниками медучреждения и российскими медиками. В ходе встречи было сказано о необходимости усиления ограничительных мер для уменьшения роста заболеваемости и нагрузки на госпиталь.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Для этих целей депутаты рекомендуют правительству закрыть на карантин все общеобразовательные и дошкольные учреждения, пункты общепита с возможностью работы с доставкой, спортивные школы, секции, фитнес-центры, салоны красоты и парикмахерские, музеи, театры и другие учреждения культуры.

Кроме того, Парламент просит усилить меры санитарного контроля в общественном транспорте, на продуктовых, вещевых рынках и магазинах, перевести сотрудников государственных и муниципальных учреждений на дистанционный режим работы, за исключением экстренных и специальных служб.

По мнению депутатов, необходимо вести обязательный масочный режим в общественных местах по всей республике, усилить санитарно-просветительскую работу через СМИ с привлечением представителей всех ветвей власти и усилить контроля за соблюдением ограничительных мер.

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Парламентарии просят решить вопросы бесперебойной подачи кислорода и ремонта компьютерного томографа в Гудауте, обеспечить все медучреждения средствами самозащиты. В сообщении также упоминается о необходимости погасить задолженность в 250 тысяч рублей "перед учреждениями, оказывающими услуги дезинфекции".

Также парламент считает необходимым:

  • перенести Оперативный штаб по защите населения от коронавируса на базу Гудаутского госпиталя, либо проводить рабочие заседания еженедельно;
  • приостановить начисление налогов по специальным системам налогообложения на время действия ограничительных мер;
  • отсрочить уплаты налоговых платежей;
  • перенести сроки сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности организаций, за исключением ИП и бюджетников;
  • продлить срок предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей, без взимания процентов за предоставленную отсрочку (таможенная пошлина, сбор НДС);
  • снять запрет на использование пластиковых карт их держателями в банкоматах Национальной платежной системы "Апра" и в Pos-терминалах.

Национальному банку Абхазии рекомендуется:

  • предоставить право кредитным организациям реструктурировать задолженность, не назначать пеню и штрафы по кредитам, при этом не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов;
  • не увеличивать резервы по кредитам заемщикам - физическим лицам, в случае ухудшения качества обслуживания долга.
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (855)

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