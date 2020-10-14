В части Сухума будет прекращена подача воды в четверг 15 октября

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В связи с заменой участка водопроводной трубы по улицам Лакоба — Джонуа, 15 октября с 00.00 до 20.00 будет прекращена подача питьевой воды, сообщает МУП "Водоканал.

Без воды останутся следующие районы города: Турбаза, ул. Комсомольское шоссе, ул. Батумская, ул. Чанба, центр города, ВИЭМ, ул. Адыгейская, вокзал, Старый посёлок.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.