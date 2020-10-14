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Сухумский открытый институт не планирует уходить на карантин

© Foto / soi-sukhum
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201014/1031102997/Sukhumskiy-otkrytyy-institut-ne-planiruet-ukhodit-na-karantin-.html

На сегодняшний день коронавирусную инфекцию в Абхазии выявили у 2479 человек, выздоровели 1100 человек, 23 летальных случая.

СУХУМ, 14 – Sputnik. Сухумский открытый институт не планирует объявлять карантин, учебный процесс будет продолжаться, сказал в интервью радио Sputnik ректор СОИ Валерий Кварчия.

"Ситуацию в СОИ можно назвать стабильной, на сегодня двое преподавателей находятся на самоизоляции, среди студентов на самоизоляции 22 человека. С самого начала учебного года мы проводили разъяснительные беседы со студентами, рассказывали им о том, что каждое утро нужно измерять температуру", - отметил он.

Перед входом в учебное заведение дежурят медики, которые проверяют температуру студентов и преподавателей, и обрабатывают руки антисептиком, подчеркнул Кварчия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Кроме того, в аудиториях соблюдается дистанция между студентами, и они пользуются масками. Рассказывать лекции студентам в маске неудобно, поэтому преподаватели во время лекций снимают их, но при этом они находятся на достаточной дистанции от студентов", - говорит ректор СОИ.

Валерия Кварчия заметил, что Сухумский открытый институт может самостоятельно решать вопрос об объявлении карантина, при этом если ситуация с распространением коронавируса среди студентов и преподавателей будет ухудшаться, тогда карантин будут объявлен.

13 октября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении новых ограничений. Согласно документу с 15 октября по 24 ноября запрещена деятельность детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных секций.


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