Ретро-поезд "Сочи" продолжит ходить в Абхазию и в межсезонье

За два месяца своей работы новый туристический поезд "Сочи" перевез более 13 тысяч пассажиров.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Туристический ретро-поезд "Сочи", совершающий ежедневный маршрут, кроме вторника, в Гагру, продолжит курсировать в межсезонье, сообщает пресс-служба сочинской администрации.

Первый рейс ретро-поезда "Сочи" состоялся 15 августа. Туристический ретро-поезд прибыл на железнодорожную станцию Гагры из Туапсе.

В состав поезда включены купейные вагоны, общие вагоны с местами для сидения и плацкартный вагон. Все они оформлены в стилистике советской эпохи и полностью соответствуют всем современным требования: оснащены кондиционерами, розетками и usb-портами для зарядки мобильных телефонов.

Пассажирам поезда также доступен мультимедийный портал, на котором размещена информация о достопримечательностях Черноморского побережья.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора вагоны туристического поезда проходят дезинфекцию перед посадкой пассажиров и в пути следования.

Состав отправляется из Сочи в 08.00 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям и прибывает в Гагру в 11:05. В эти же дни в обратном направлении из Гагры в Сочи поезд отправляется в 19:00, прибывая в Сочи в 22:25.