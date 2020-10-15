17:56 15 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.95
  • EUR91.45
Поиск

Ретро-поезд "Сочи" продолжит ходить в Абхазию и в межсезонье

© Sputnik / Артур Лебедев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
38920
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/0f/1031104647.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201015/1031104237/Retro-poezd-Sochi-prodolzhit-khodit-v-Abkhaziyu-i-v-mezhsezone.html

За два месяца своей работы новый туристический поезд "Сочи" перевез более 13 тысяч пассажиров.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Туристический ретро-поезд "Сочи", совершающий ежедневный маршрут, кроме вторника, в Гагру, продолжит курсировать в межсезонье, сообщает пресс-служба сочинской администрации.

© Sputnik
Путешествие во времени: туристический ретро-поезд связал Туапсе и Гагру

Первый рейс ретро-поезда "Сочи" состоялся 15 августа. Туристический ретро-поезд прибыл на железнодорожную станцию Гагры из Туапсе.

В состав поезда включены купейные вагоны, общие вагоны с местами для сидения и плацкартный вагон. Все они оформлены в стилистике советской эпохи и полностью соответствуют всем современным требования: оснащены кондиционерами, розетками и usb-портами для зарядки мобильных телефонов.

Пассажирам поезда также доступен мультимедийный портал, на котором размещена информация о достопримечательностях Черноморского побережья.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора вагоны туристического поезда проходят дезинфекцию перед посадкой пассажиров и в пути следования.

Состав отправляется из Сочи в 08.00 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям и прибывает в Гагру в 11:05. В эти же дни в обратном направлении из Гагры в Сочи поезд отправляется в 19:00, прибывая в Сочи в 22:25.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Посмотри в глаза: как в Абхазии приживается главная примета коронавируса
Сила убеждения: как милиция просит водителей и пассажиров соблюдать антиковидные меры
Новые ограничения в Абхазии из-за COVID-19
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться