Утренний обход: как милиция проверяет антиковидные меры на транспорте

Сотрудники Государственной автоинспекции проверяют соблюдение норм, введенных из-за коронавируса в общественном транспорте Абхазии. Как на это реагируют водители и пассажиры и что может милиция, читайте в материале Sputnik.

Ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции действуют в Абхазии с 5 октября. 15 октября вступило в силу распоряжение президента Абхазии Аслана Бжания о введении дополнительных запретов.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Нарушения налицо

Сотрудники милиции пока ведут больше разъяснительную работу. Профилактику в четверг начали с остановки у Абхазского государственного университета, сюда утром съезжаются студенты и преподаватели, пассажирский трафик оживленный.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте

Проверка стала полной неожиданностью для водителей, ни в одном автобусе перевозка людей не отвечала установленным правилам. На замечания правоохранителей обещали, что это в последний раз, и впредь не будут пускать пассажиров на сиденья рядом с собой, а в салонах рассаживать пассажиров строго в шахматном порядке, ну, и будут пользоваться антисептиками, разумеется.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте

Милиционеры пришли не с пустыми руками - раздавали маски всем, у кого их не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте

Пассажиры тоже пренебрегают новыми мерам противовирусной безопасности – если маски есть у многих, то нормы рассадки не соблюдают вовсе – всем надо ехать. По словам одного из водителей, на призывы быть осторожнее многие пассажиры говорят: "Не верю!"

"Я считаю, что в такое опасное время носить маски обязательно нужно, достаточно почитать ежедневные данные о количестве заболевших, с каждым разом их становится все больше. Поэтому надо носить маски, обрабатывать руки антисептиком", - убеждена студентка Алина.

Рейды в основном проходят в часы пик, когда общественным транспортом пользуется больше всего пассажиров.

"Общественный транспорт входит в группу риска распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, транспортные средства переполнены, есть соответствующие правила, которые должны соблюдать и сами граждане, и водители. Но и те, и другие к этому относятся пренебрежительно, наша задача - не карать, а провести разъяснительную работу для того, чтобы как-то повернуть сознание в сторону соблюдения правил, которые должны сберечь жизнь и здоровья людей", - объясняет начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте

Придерживаться правил

От АГУ милиционеры переместились к Сухумскому центральному рынку. Традиционно, количество людей и общественного транспорта здесь самое большое. Покупатели с пакетами и сумками направляются на остановки и заполняют места в автобусах и маршрутных такси под завязку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте

Ситуация здесь хуже, чем возле университета. На увещевания милиционеров водитель одного из автобусов не выдержал и заявил, что из-за новых антикоронавирусных мер он понесет убытки – нет никакого интереса ездить полупустым.

"Если мы не будем соблюдать меры безопасности, мы все будем болеть, кого мы будем возить потом? Весной мы остановили движение транспорта, если вы не будете соблюдать правила, мы будем вынуждены и сейчас это сделать", - предупредил всех Батал Агрба.

Милиционеры попытались в ручном режиме исправить положение: просили часть молодых пассажиров выйти и уступить места старшим, а самим поехать следующим рейсом. Оставшихся рассаживали в шахматном порядке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте

По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар, профилактические мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом сотрудники ГАИ будут проводить ежедневно во всех районах республики.

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