СУХУМ, 15 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Абхазии с 15 октября.

Согласно распоряжению, в республике запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Не будут работать учреждения культуры - театры, музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы.

Запрещена деятельность СПА-салонов, саун, массажных салонов.

С 15 октября по 24 ноября будут закрыты детские сады и школы, запрещена деятельность всех образовательных кружков, а также спортивных, танцевальных секций. В Сухумском открытом институте учеба будет продолжаться с соблюдением мер защиты от коронавируса, закрываться на карантин учреждение не планирует, об этом Sputnik сообщил ректор института Валерий Кварчия 14 октября. В Абхазском государственном университете пока не прокомментировали, какими будут их дальнейшие решения в связи с новым распоряжением.

Руководителям бюджетных организаций необходимо освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно), от выполнения трудовых обязанностей без ущерба для работы. При этом таким работникам должны выплачивать зарплату в полном объеме. Такие же меры рекомендованы руководителям коммерческих организаций.

© Sputnik / Леон Гуния Ограничительные меры в Абхазии

Все работники государственных учреждений с 14 октября обязаны носить медицинские маски и перчатки. Руководители должны обеспечить своих сотрудников всем необходимым.

Жителям и гостям страны рекомендовано ношение медицинских масок при нахождении в общественном транспорте.

Ряд ограничений, введенных для защиты здоровья населения Абхазии от коронавируса, вступил в силу с 5 октября. Тогда указом президента Абхазии были запрещены массовые спортивные и развлекательные мероприятия в помещении, свадьбы и другие торжества. Было рекомендовано ограничить круг лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.

Новые ограничительные меры действуют до 24 ноября 2020 года.

На сегодняшний день в Абхазии выявлено 2479 случаев коронавируса, выздоровели 1100 человек, 23 летальных случая. В Гудаутском ковидном госпитале проходят лечение 168 человек, у 147 из них диагноз COVID-19 подтвержден, в тяжелом состоянии 18 пациентов.

Специальные отделения для лечения COVID-подтвержденных пациентов средней степени тяжести открываются при районных больницах республики.