Знай меры: первый день новых антиковидных ограничений в Абхазии

С 15 октября в Абхазии вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Многие ведомства и предприятия в новых условиях вынуждены были скорректировать график работы, отправить часть сотрудников на удаленную работу.

О том, какие ведомства продолжают свою деятельность, кого отправили на карантин, почему родители не рады неожиданным "каникулам", и как спортсменам держать форму, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии новая волна ограничений. До 24 ноября включительно закрыты все театры и музеи, отменены массовые мероприятия, не работают детские сады и школы, запрещены свадебные торжества, нельзя сходить в массажный салон. А ношение маски в общественных местах стало обязательным.

Бюджетные организации республики, по новым правилам, должны были скорректировать свою работу. Министерство культуры прекратило прием граждан и сократило количество сотрудников в кабинетах. На работу ходят только начальники отделов и собственно сам министр. Остальные исполняют свои обязанности из дома.

А вот в Минэкономики особо и не заметили новые ограничения. Здесь, по словам помощника министра Марты Тужба, и до вступления в силу распоряжения президента двое сотрудников старше 60 лет были отправлены на карантин.

"В принципе у нас было два подтвержденных ковидзаболевших. Мы уже перешли на другой режим работы. В каждом отделе по одному работнику. Сотрудники дежурят посменно, чтобы работа не приостанавливалась и кабинет не пустовал. Мы не прекращали прием граждан. Это распоряжение никак не отразилось на работе нашего ведомства, потому что мы уже работали по новому режиму", – пояснила Тужба.

Отправили домой сотрудников за 60 и в Министерстве внутренних дел. Однако остальные продолжают нести службу в усиленном режиме. Так как именно на правоохранительных органах – контроль за исполнением введенных мер.

"Ограничения, подписанные президентом, будут обеспечиваться сотрудниками милиции. Уже начали рейдовые профилактические мероприятия и в общественном транспорте, и на рынке, и в магазинах. Милиция проверяет все предприятия, которые под запретом. Это и SPA-салоны, и массажные салоны, и свадебные салоны. С них берутся расписки о том, что они не будут работать. Эти рейды будут проводиться каждый день. Каждый начальник милиции ответственен у себя в городе. Вчера были даны соответствующие указы. Мы также продолжаем нести свою службу в усиленном режиме. Сотрудники работают через сутки", – пояснил министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

Неоднозначная школа

В школах республики новость о временном прекращении учебного процесса восприняли неоднозначно. Часть школьников и родителей обрадовалась этой новости, однако другим такой сценарий не по душе – работающие родители попросту не знают, куда девать ребенка.

По словам начальника Управление образования Администрации Гулрыпшского района Дмитрия Габлия, необходимости уходить на карантин в их районе пока не было.

"Потому что у нас дети не болеют. Было несколько заболевших учителей, но их вовремя изолировали. Больше проблем не было, – пояснил Габлия. – Но раз так сказали, значит, общая эпидемиологическая обстановка соответствует принятым решениям. Соответственно, подчиняемся. Школьники и их родители неоднозначно отреагировали. Одни вздохнули и сказали: "наконец-то, мы ушли на карантин", часть не знает, что делать с детьми и как теперь ходить на работу".

В самом управлении образования продолжается работа. Все возрастные сотрудники освобождены от трудовых обязанностей с сохранением зарплаты. А другие приходят только по необходимости.

"Сегодня всего лишь первый день карантина, пока рано делать выводы", – добавил Габлия.

Ограничения не пришлись по душе руководителям спортивных секций. На то есть причины. Тренеры беспокоятся, что за полтора месяца их подопечные могут потерять форму или же, что хуже, потерять интерес к спорту.

Тренер по боксу из Гагры Элизбар Джологуа с сегодняшнего дня распустил своих спортсменов на каникулы.

"В секции у нас с сегодняшнего дня нет работы как таковой. Я не тренирую детей в зале. Но с ребятами мы видимся, общаемся. С ними нужно держать контакт, чтобы они в этот период не теряли интерес к спорту", – отметил Джологуа. – Но ограничения не лучшим способом отражаются на самих спортсменах. Для тех, кто и в дальнейшем планирует связать свою жизнь с боксом отсутствие тренировок – травма. Скорее всего, придется пропустить первенства в России".

Несмотря на все, тренер старается поддерживать своих подопечных, отправляет им обучающие видео, как тренироваться дома, дает инструкции, ставит задачи по тренировкам на дому.

Сейчас больше всего Элизбар Джологуа боится, что часть спортсменов оставит бокс.

"Так было в прошлый карантин. Часть детей перестали ходить на секцию. Интернет может занять все свободное время, и они могут потерять всякий интерес к спорту. Поэтому мы стараемся их поддерживать и держать в форме уже на дистанции. До прошлого карантина в секцию ходили более 50 детей. Но после карантина их стало меньше 40. Сейчас снова только-только стали набирать новых, снова количество боксеров стало больше 50, и снова ввели ограничения", – добавил он.

Театральная драма

Не успели театры Абхазии расправить крылья после старых ограничений, как уже ввели новые. В Абхазском драматическом театре с сожалением отмечают, что из-за ограничений пострадают три новых проекта, которые сейчас режиссер Адгур Кове готовит вместе с актерами.

"Очень жаль, конечно, что так. Мы как раз планировали показать премьеры. Планировали три проекта с нашим новым режиссером Адгуром Кове. Это пьеса Даура Зантария, "Мастер и Маргарита" и проект, посвященный Нестору и Сарии Лакоба. К этим трем проектам, к сожалению, мы не сможем в полной мере готовиться. Но, тем не менее, мы рассчитываем продолжать репетиционный процесс небольшими группами, потому что и так в этом году много времени утрачено. Практически с марта мы не можем работать в полную силу. Это, конечно, отражается на профессиональном уровне актеров. Мы будем уже исходить из сложившихся реалий. А так, из уже существующего репертуара, в этот период мы планировали показать "Ромео и Джульетту", "Пешком" и многие другие спектакли. Но уже не стоит говорить об этом", – отметил гендиректор театра Нодар Чанба и добавил, что сейчас надо думать о том, как быстро перестроиться и продолжить "какой-то возможный творческий процесс".

В Русском театре драмы сегодня планировали завершить 39 сезон одним из последних спектаклей – "Кровавой свадьбой", подвести итоги театрального года. Но из-за ограничений все пришлось отменить, а деньги за проданные билеты возвращать зрителям.

"Сейчас идет возврат денежных средств за проданные билеты. Нужно вернуть более 150 тысяч рублей зрителям. Конечно, для нас это очень серьезная сумма, определенный удар по театру. Но мы к этому относимся спокойно. Все-таки мы смогли провести полноценный 39 сезон. Нами было сыграно более ста спектаклей в этом сезоне. Сезон был очень насыщенный. Ничего страшного, главное, чтобы все были здоровы, главное, чтобы меры, принятые государством, принесли реальный результат. Мы только за это. Поэтому мы отменили сегодняшний спектакль", – рассказал гендиректор Ираклий Хинтба.

В РУСДРАМе не отчаиваются и уже готовятся ко встрече со зрителем в онлайн-формате. В октябре и ноябре на своем Yutube-канале они планируют показать вечер к юбилею Антона Чехова и телеспектакль по поэме Александра Твардовского "Василий Теркин" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Будем репетировать два моноспектакля. Есть в принципе чем заняться. У меня будет больше времени на планирование следующего года. Я думаю, что, если после 24 ноября все будет в порядке и театр наш откроется, то мы сразу же сыграем два премьерных спектакля – "Последний из ушедших" по роману Баграта Шинкуба и "Ниоткуда с любовью" по поэзии Иосифа Бродского. Сами актеры отнеслись к ограничениям с пониманием. Мы люди законопослушные. Понимаем необходимость определенных ограничений. Мы недавно вернулись после гастролей. Находимся в прекрасном настроении, полны энергии, просто будем заниматься своим делом в ожидании возможности возобновления работы театра", – добавил Хинтба.

Бизнес в убытке

Новые ограничения коснулись и частного бизнеса. А именно SPA-салонов, массажных салонов и саун.

Владелица SPA-салона в Сухуме Ангелина с пониманием относится к ограничениям. Однако, по ее словам, в такой тяжелый период, государство должно поддерживать тех, кто остался без заработка.

"Конечно, с одной стороны, эти ограничения правильные, с другой стороны, должна быть поддержка государства, чтобы люди просто не умирали с голоду. Пока рано говорить об убытках, потому что ограничения только-только ввели. Но уже понятно, что эти ограничения не лучшим способом скажутся на малом бизнесе. Где брать зарплату, где брать деньги на арендную плату?" – задается она вопросом.

В крупном салоне красоты в Сухуме, в котором оказывали услуги массажа, отмечают, что им с сегодняшнего дня пришлось отпустить двух массажистов. Хоть салон и несет убытки, но в минусе прежде всего оказываются люди, которые остаются без работы.

"Но вряд ли в такой ситуации государство поддержит, поэтому всем, кто остается без работы, приходится рассчитывать только на себя", – добавила представитель салона.