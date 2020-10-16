"Это учеба": завершилась Южно-Российская Парламентская конференция

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Южно-Российская Парламентская конференция, в которой принимали участие и депутаты Народного Собрания Абхазии, завершилась в пятницу 16 октября.

"Для нас опыт участия в конференции полезен. Налаживаются личностные отношения с коллегами из Юга России. Мы получаем пользу, впитывая то, что там происходит. Я имел честь участвовать с коллегами в этой конференции. Получили колоссальное удовольствие от этой встречи. Конференции всегда приносят большую пользу. Это общение, это сам подход к изменению законодательства – насколько продуктивно проводятся изменения – то есть это учеба. Мир меняется, и мы должны идти в русле со временем. Думаю, наше участие в этой Ассоциации очень полезно", – рассказал на радио Sputnik депутат Батал Табагуа.

По его словам, на конференциях Ассоциации всегда поднимаются злободневные вопросы, которые касаются жителей Юга Росии. Во второй день конференции участники рассмотрели 37 законодательных инициатив, касающихся совершенствования федерального законодательства в различных областях экономики и социальной сферы.

"Было очень много серьезных предложений. Есть серьезный профессиональный подход. Мы можем просто позавидовать, насколько глубоко изучают вопросы. Эти предложения рассматриваются на конференции, затем отправляются в Госдуму. На обсуждении стоял вопрос о людях, которые находятся в коматозном состоянии, как быть с их правами. Далее удивил вопрос, связанный с несовершеннолетними. Все вопросы жизненные, необходимые. Не всегда сверху все видно, всегда есть нюансы, детали", – отметил депутат Парламента.

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Депутаты Народного Собрания Абхазии участвуют в Южно-Российской Парламентской Ассоциации в качестве ассоциированного члена. 33-я конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации проходила 15 и 16 октября в режиме видеоконференции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В первый день работы депутаты Ассоциации рассмотрели более 30 вопросов, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности Юга России.

Ассоциация была создана, в том числе для установления межпарламентского сотрудничества. Абхазия участвует в ЮРПА уже 15 лет в качестве ассоциированного члена.