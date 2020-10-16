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Троллейбусы в Сухуме возобновили работу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201016/1031115100/Trolleybusy-v-Sukhume-vozobnovili-rabotu-.html

Троллейбусы "Новый район – рынок", "Маяк – Тхубун", "Старый поселок – Рынок" не ездили по указанным маршрутам с 5 октября из-за дорожно-ремонтных работ.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Троллейбусы, следующие на Новый район, Маяк и Старый поселок возобновят свою работу с 17 октября, сообщил Sputnik главный инженер МУП "Троллейбусное управление" Энвер Чамагуа.

Чамагуа отметил, что в транспорте будет соблюдаться шахматный порядок рассадки, а пассажиров не будут впускать без масок.

График работы троллейбусов остается прежним – с 6:15 до 21:00.

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