Российский мобильный госпиталь будет развернут на территории "Айтара" в Сухуме

Россия направила в Абхазию мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 в субботу 17 октября, приезд медиков в республику ожидается уже завтра.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Российский мобильный госпиталь для лечения больных с COVID-19 будет развернут на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, об этом на радио Sputnik рассказал министр обороны Владимир Ануа.

"Медицинский персонал состоит из более чем ста человек. Они будут заселены в гостинице "Айтар". Мы выбрали место для дислокации мобильного госпиталя. Сами российские военные тоже осмотрели место, им оно понравилось. Сейчас мобильный госпиталь в пути. Завтра ждем прибытия в Абхазию", - подчеркнул Ануа.

По его словам, пока неизвестно, сколько времени мобильный госпиталь будет работать в Абхазии, все зависит от дальнейшего распространения COVID-19.

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа 12 октября обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.

В субботу 17 октября военнослужащие одного из соединений Южного военного округа приступили к маршу своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из города Буденновска Ставропольского края в Сухум.

В составе мобильного медподразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.

Мобильный госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.