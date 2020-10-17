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На учете в Очамчырской ЦРБ стоят 98 пациентов с COVID-19

© Foto / Минобороны РФ
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (877)
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За последние два с половиной месяца в Очамчырской ЦРБ на наличие коронавирусной инфекции протестировали около двух тысяч человек, у 177 из них COVID-19 подтвердился.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В Очамчырской районной больнице стоят на учете 98 пациентов с подтвержденным коронавирусом, десять из них проходят лечение в Гудаутском ковидном госпитале, сообщила в интервью Sputnik главврач больницы Мадонна Кишмария.

"Пациенты наблюдаются нами, кто-то дистанционно, других осматриваем, корректируем их назначения – всего 98 человек сегодня на лечении. 78 человек уже выздоровели и сняты с учета. Был один летальный случай, с поздним обращением, пациент умер при транспортировке", - сказала главврач.

© Foto / Министерство здравоохранения Республики Абхазия
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Она уточнила, что при больнице есть отдельный кабинет, в котором ведется прием пациентов с температурой, с признаками ОРВИ. Их осматривают, консультируют, при необходимости производят забор биоматериала на проведение ПЦР-диагностики.

"На данный момент примерно 200 образцов находятся в лаборатории и ожидают постановки", - добавила Кишмария.

По словам главврача, в день у них в среднем по 35-40 обращений, это первичные пациенты, которые приходят на осмотр. Но в последние дни  количество обращений стало увеличиваться, и в больнице был открыт дневной стационар.

"Для пациентов средней степени тяжести, которые нуждаются, допустим, в проведении внутривенных процедур, мы организовали дневной стационар. В будущем планируется открыть специальное отделение для подтвержденных ковид-пациентов на 20 коек. Они будут у нас лежать и проходить лечение. Есть технические моменты, которые сейчас дорабатываются, поэтому пока пациенты находятся на дневном стационаре: приходят в назначенные часы, кто-то раз в день, кто-то два раза – утром и вечером, получают внутривенно капельные процедуры и уходят. Таких пациентов у нас сейчас 15, из них пять человек не могут постоянно приезжать поэтому мы их оставили у себя" - отметила Кишмария.

© Foto / Марианна Кубрава
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Она добавила что в больнице достаточно среднего персонала, а вот врачей всего двое: один ведет соматических пациентов, сама Кишмария ведет инфекционных, в том числе всех, кто обращается с признаками простуды.

По словам врача, пациенты, находящиеся на стационарном лечении, обеспечиваются препаратами, которые предоставляет Минздрав.

"Есть такие наименования препаратов, которых у нас нет. Эти лекарства пациенты покупают за свой счет. Но больше половины препаратов мы им предоставляем", - уточнила главврач больницы.

Решение об открытии специальных отделений для лечения ковидположительных пациентов при районных больницах республики было принято на заседании Координационного штаба Абхазии по коронавирусу по поручению президента.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (877)

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