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Российское подразделение химзащиты прибыло в Абхазию для борьбы с COVID-19

© Sputnik / Ольга Смольская
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (881)
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Sputnik Абхазия
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Военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота уже принимали участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии в апреле 2020 года.

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба военного ведомства России.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия, преодолев более 800 километров.

© Видео Минобороны Абхазии
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В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. В колонну входят авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

Перед началом движения личный состав провёл технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.

В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий.

Ранее в апреле 2020 года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (881)

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