Военные Черноморского флота России провели дезинфекцию объектов в Абхазии

Российские военные специалисты Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Российские военные специалисты силами и средствами Минобороны России во взаимодействии с Минобороны Абхазии провели санитарную обработку и дезинфекцию объектов на территории республики, сообщили Sputnik в Министерстве обороны страны.

Санитарные мероприятия начались на территории центрального военного госпиталя Министерства обороны Абхазии. Были обработаны в том числе здание РОВД и места массового скопления людей.

"Мероприятия по дезинфекции начались с центрального военного госпиталя Минобороны в поселке Гулрыпш, который находится недалеко от Сухума. Дезинфекция пройдет и на других объектах нашего ведомства, а также во всех районах республики - в местах массового скопления", - уточнил начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

В обработке территорий было задействовано 13 специальных автомобилей - мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции и машины с генератором горячего тумана.

На четверг запланирована санитарная обработка рынка, центральной районной больницы и администрации Агудзеры.

Также российские военные специалисты и медики привлечены к оказанию консультаций в лечении больных заразившихся коронавирусом.

Согласно сообщению Минобороны, российские специалисты предварительно перед отправкой в Абхазию прошли обследование на коронавирус. Результаты тестов отрицательные. Вся техника после дезинфекции проходит специальную обработку на военной базе в Гудауте.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля.

Спецтехника и специалисты Черноморского флота дислоцированы на территории военной базы Минобороны России в Гудауте.

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