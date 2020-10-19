Сигареты S-классом: пресечена попытка контрабанды из Абхазии в Россию

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. На таможенном посту "Адлер" в ходе таможенного и пограничного контроля был задержан автомобиль марки Мерседес-Бенц S450, следовавший из Абхазии в Россию, с контрабандной табачной продукции, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Транспортное средство было досмотрено с использованием инспекционно-досмотрового комплекса в результате чего таможенники выявили неоднородные зоны, не относящиеся к конструкции транспортного средства, в которых могли находиться товары, перемещаемые с нарушением таможенного законодательства.

При вскрытии задних пассажирских сидений обнаружилось два люка бензобака, предназначенных для установки бензонасоса, который фактически отсутствовал, отмечается в сообщении. В двух полостях бензобака была спрятана табачная продукция "HT Superslims" и "NZ GOLDCOMPACT" с абхазскими акцизными марками.

Еще один тайник был оборудован за обшивкой, разделяющей багажное отделение и салон автомобиля. Здесь были спрятаны еще 24 блока сигарет "HTSuperslims".

© Foto / пресс-служба сочинской таможни Пресечена попытка ввезти из Абхазии более 800 пачек сигарет в тайниках.

В общей сложности изъяли 864 пачек сигарет – 17280 штук.

Водитель Мерседеса, жительница Сочи пояснила, что перемещаемые ею товары она приобрела в Республике Абхазия в коммерческих целях, для перепродажи в Сочи. Зная об ограничениях при перемещении табачной продукции через таможенную границу, она спрятала блоки с сигаретами в тайниках автомобиля.

Незаконный товар и автомобиль изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.