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Часть Гагрского района останется без электричества в среду

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201020/1031131988/Chast-Gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-elektrichestva-v-sredu.html

Отключения электричества производятся в связи с ремонтно-профилактическими работами на высоковольтных линиях.

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" сообщает о том, что в среду 21 октября с 11.30 до 17.00 западная часть Гагрского района останется без подачи электроэнергии.

"В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Холодная речка и Цандрыпш, будут отключены ПС Гячрыпш и ПС Цандрыпш-тяга", – говорится в сообщении на странице РУП в Фейсбуке.

"Черноморэнерго" сообщает также и о том, что в Галском районе с 11.00 до 16.00 будет отключена ПС Переброска в связи с ремонтно-профилактическими работами.

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