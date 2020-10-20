Часть Гагрского района останется без электричества в среду

Отключения электричества производятся в связи с ремонтно-профилактическими работами на высоковольтных линиях.

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" сообщает о том, что в среду 21 октября с 11.30 до 17.00 западная часть Гагрского района останется без подачи электроэнергии.

"В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Холодная речка и Цандрыпш, будут отключены ПС Гячрыпш и ПС Цандрыпш-тяга", – говорится в сообщении на странице РУП в Фейсбуке.

"Черноморэнерго" сообщает также и о том, что в Галском районе с 11.00 до 16.00 будет отключена ПС Переброска в связи с ремонтно-профилактическими работами.

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