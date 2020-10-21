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Башкирские врачи вернулись домой с дежурства в ковидном госпитале в Абхазии

© Sputnik Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (899)
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Семь врачей, ординаторов, врачей-стажеров Башкирского государственного медицинского университета и РКБ им. Куватова оказывали помощь абхазским медикам более трех недель, помогали наладить оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Бригада врачей из Башкирии завершила трехнедельное дежурство в Абхазии, сообщает Башинформ.

Семь врачей, ординаторов, врачей-стажеров Башкирского государственного медицинского университета и РКБ им. Куватова оказывали помощь абхазским медикам более трех недель, помогали наладить оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бригада медиков из Башкирии прибыла в Гудаутскую больницу

"Мы занимались сложными пациентами, находившимися на искусственной вентиляции легких. Надеемся, что коллеги из Абхазии освоили опыт", - рассказал руководитель группы, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО Ильдар Лутфурахманов.

На смену башкирским врачам в Абхазию прибыли бригады из Калининградской области и Москвы.

Врачи Башкирии вылетели на помощь коллегам Абхазии по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова и обращению Министерства здравоохранения России.

Ранее башкирские медики выезжали для аналогичной помощи в Киргизию, Карачаево-Черкесию и Амурскую область.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (899)

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