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Хороший урожай: Абхазия нарастила экспорт фруктов и ореха

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201021/1031143403/Khoroshiy-urozhay-Abkhaziya-narastila-eksport-fruktov-i-orekhov.html

Ранее в ГТК Абхазии отмечали, что товарооборот в 2020 году может превзойти показатели прошлого года благодаря увеличению объемов некоторых экспортируемых видов товара.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Экспорт мандаринов, хурмы, фейхоа и ореха в сентябре и октябре 2020 года в несколько раз превысил показатели 2019 года за аналогичный период, сообщил Sputnik председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба.

© Sputnik
Сезон цитрусовых начался в Абхазии

По его словам, если в сентябре-октябре 2019 года было вывезено 200 килограммов хурмы, то в этом году – одна тонна. Фейхоа в прошлом году вывезли 42,9 тонны, а в 2020-м – 65,9 тонн. Улучшились показатели и по мандаринам, за сентябрь-октябрь 2020 из Абхазии уже вывезено 269 тонн этих цитрусовых.

Увеличились показатели по вывозу фундука. Экспорт ореха в скорлупе за сентябрь-октябрь составил 387,6 тонн, тогда как за аналогичный период в 2019 году было 169 тонн.

Инапшба отметил, что урожай этого года на порядок лучше, чем в прошлом году.

Председатель таможенного комитета напомнил, что при перевозе через границу партий свыше 50 килограммов, продукцию необходимо декларировать. При перевозе больших партий цитрусовых таможенная служба взимает пошлину - 0,1% от таможенной стоимости товара.

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