Вкус осени: сезонный урожай на прилавках Абхазии

За окном бабье лето, а в фотоленте Sputnik из Сухумского рынка осеннее настроение, краски и ароматы сезонных фруктов.

Осень не спешит наступать в Абхазии. В стране все еще не закончился купальный сезон, на пляжах загорают радостные туристы, столбик термометра +23°С, +25°С, теплые куртки и пальто пылятся в шкафах.

О том, что лето прошло больше месяца назад напоминает появившийся на местных рынках сезонный урожай – королек, кукуруза, каштаны, тыква и даже первые, пока что зеленоватые и с кислинкой, мандарины.

Все перечисленное можно легко и за приемлемые цены купить на Сухумском рынке. Столичный рынок уже не просто место для покупок, а "достопримечательность", где зачастую можно увидеть туристов с полными пакетами фруктов, специй, сыров, копченого мяса, национальных сладостей, чая и меда. Здесь же можно наткнуться на домашнее вино и чачу.

Столичный рынок работает каждый день, кроме понедельника. Купить свежие фрукты, овощи, сыр и мясо можно с раннего утра, когда на рынок съезжаются фермеры из районов Абхазии.