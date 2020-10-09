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Вкус осени: сезонный урожай на прилавках Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Несмотря на теплую по-летнему погоду и все еще не завершившийся купальный сезон, осень наступила и в Абхазии. Об этом свидетельствуют появившиеся на столичном рынке сезонные фрукты.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201009/1031072812/Vkus-oseni-sezonnyy-urozhay-na-prilavkakh-Abkhazii.html

За окном бабье лето, а в фотоленте Sputnik из Сухумского рынка осеннее настроение, краски и ароматы сезонных фруктов.

Осень не спешит наступать в Абхазии. В стране все еще не закончился купальный сезон, на пляжах загорают радостные туристы, столбик термометра +23°С, +25°С,  теплые куртки и пальто пылятся в шкафах.

О том, что лето прошло больше месяца назад напоминает появившийся на местных рынках сезонный урожай  – королек, кукуруза, каштаны, тыква и даже первые, пока что зеленоватые и с кислинкой, мандарины.

Все перечисленное можно легко и за приемлемые цены купить на Сухумском рынке. Столичный рынок уже не просто место для покупок, а "достопримечательность", где зачастую можно увидеть туристов с полными пакетами фруктов, специй, сыров, копченого мяса, национальных сладостей, чая и меда. Здесь же можно наткнуться на домашнее вино и чачу.

Столичный рынок работает каждый день, кроме понедельника. Купить свежие фрукты, овощи, сыр и мясо можно с раннего утра, когда на рынок съезжаются фермеры из районов Абхазии.


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