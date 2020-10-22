Глава Галского района: захватчик заложников в Зугдиди не попадет в Абхазию

Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии и захватил заложников в среду 21 октября. По одной из версий, похититель направился на машине с заложниками в сторону Абхазии.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Злоумышленник, захвативший заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди, не сможет пересечь границу с Абхазией, сказал Sputnik глава Галского района Константин Пилия.

Ранее ситуацию прокомментировал секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

Вооруженный мужчина захватил более 40 человек в заложники в банке Зугдиди днем 21 октября, он требует полмиллиона долларов, об этом сообщает Sputnik Грузия.

После многочасовых переговоров захватчик, прикрываясь людьми, вышел из здания.

На данный момент 43 заложника, захваченных в здании банка, освобождены, полиция отвела их в безопасное место. На месте происшествия ведутся следственные действия, сообщает МВД Грузии.

По одной из версии злоумышленник едет в сторону Абхазии.

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