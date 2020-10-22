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Пациентов с COVID-19 начнут принимать в строящейся больнице Ткуарчала

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (910)
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За весь период пандемии коронавируса из 450 проверенных жителей Ткуарчала диагноз COVID-19 был подтвержден у более чем 100 человек.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Отделение для размещения и лечения больных коронавирусом будет открыто в новом здании строящейся больницы Ткуарчала, рассказал в интервью радио Sputnik глава района Исидор Дочиа.

© Foto / Минобороны РФ
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По его словам, отделение будет открыто на первом этаже здания, где в будущем будет функционировать поликлиника.

"В помещении много чего не хватало, не было воды и света. Все это рабочие сделали за два-три дня. Сегодня помещение готово, а когда мы закупим необходимое оборудование и кровати, то сможем принимать пациентов. Думаю, к концу недели это уже будет возможно", - сказал он.

Дочиа отметил, что в отделении будут принимать лишь пациентов, которые переносят заболевание в легкой форме, а тяжелобольных будут отправлять в Гудаутский госпиталь.

По информации главы района, в Ткуарчале диагноз коронавирусная инфекция за весь период был подтвержден у более чем 100 человек, 45 жителей находятся сейчас на самоизоляции и 19 – на лечении в Гудаутском госпитале.

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Капитальный ремонт в Центральной районной больнице Ткуарчала производится за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. На ремонт выделено более 200 миллионов рублей. Согласно графику, объект должен был быть сдан в 2019 году, однако ремонтные работы все еще не окончены.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (910)

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