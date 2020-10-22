До ста проб в сутки: мобильный госпиталь будет проводить ПЦР-диагностику

Минобороны России направило мобильный госпиталь по просьбе Абхазии в целях увеличения коечного фонда республики и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В мобильном госпитале Минобороны России готовы проводить ПЦР-диагностику для выявления коронавируса, сказал в интервью Sputnik начальник лабораторно-диагностического отделения мобильного госпиталя Ренат Курбанов

"На сегодняшний день, достигнута договоренность с городскими властями о том, что мы снимем нагрузку с городской лаборатории и будем проводить ПЦР-диагностику в нашей лаборатории. Ежедневно мы готовы принимать до ста образцов для проведения ПЦР-диагностики", - подчеркнул он.

Результаты ПЦР-диагностики можно получить в течение сорока минут, отметил Ренат Курбанов.

"К нам поступают пациенты различной степени тяжести: есть легкой, средней и тяжелой степени. В основном, это пациенты средней степени тяжести. Симптомы болезни – потеря обоняния, высокая температура, слабость, одышка. По результатам обследования выявляется в основном пневмония", - сказал Курбанов.

По его словам, средний возраст обращающихся за помощью – около 60 лет.

"Скорая привозит пациента, далее его встречают наши медработники, проводят в приемное отделение. Там проводят обследование пациента, измеряют температуру, затем делают рентген, берут анализ крови, мочи. Далее, принимается решение о дальнейшей госпитализации", - заметил специалист.

Мобильный госпиталь принимает пациентов круглосуточно, сказал Курбанов.

"К нам привозят больных как из Сухума, так и из районов, привозят на скорой помощи, также некоторых больных переводят к нам из больниц", - сообщил он.

Начальник мобильного госпиталя Абдул Магомедов рассказал, что с 20 октября в мобильный госпиталь поступил 21 пациент.

"Состояние 20 больных – средней степени тяжести, один лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Если сравнить ситуацию с Дагестаном, то могу сказать, что положение одинаковое. Количество больных в первые дни примерно одинаковое, но больные, которые поступают к нам в Абхазии более тяжелые. Врачи работают посменно, в Дагестане мы работали в три смены, потому что тогда было жарко, а сейчас я выслушал мнение врачей и принял решение работать в две смены по 12 часов. В одной смене работают семь врачей", - рассказал Магомедов.

Мобильный госпиталь Министерства обороны России был направлен в Абхазию для помощи в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Специалисты госпиталя прибыли в Абхазию из города Буденновск Ставропольского края. В составе - 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Мобильный госпиталь сможет при необходимости принять до 150 пациентов.