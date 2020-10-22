Эпидемиолог: дезинфекция социальных объектов снизит рост случаев COVID-19

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России дезинфицируют социальные объекты в Абхазии с 21 октября.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Дезинфекция социальных объектов снизит рост заболеваемости COVID-19, сказала в интервью радио Sputnik эпидемиолог Надежда Горяинова.

"Дезинфекция объектов, где собираются люди, места общего пользования, она проводится всегда. У санитаров есть правила: рынки, магазины, кафе, рестораны, то есть дезинфекция поверхности – обязательная работа, проводимая каждый день. В условиях субтропиков сам Бог велел особо внимательно к этому вопросу отнестись", - подчеркнула она.

Говоря о вирусных инфекциях, в том числе и коронавирусе, в период эпидемии необходимо увеличить внимание за соблюдением правил гигиены, санитарных правил на объектах, сказала Горяинова.

"Увеличение числа обработок позволяет снизить вирусные нагрузки. Обрабатывать нужно везде, где есть скопление людей, нужно обеззараживать пандусы, ручки и так далее", - отметила Горяинова.

Одна дезинфекция социальных объектов не может остановить рост заражения коронавирусом, однако она позволит его снизить, заметила она.

"Потому, что должен быть комплекс мер, начиная от гигиены человека. Нужно носить маски, нельзя ходить в гости, собираться толпами", - сказала эпидемиолог.

В мероприятиях по дезинфекции социальных объектов в Абхазии задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

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Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота прибыла с Крымского полуострова в Абхазию 19 октября, преодолев более 800 километров.

В апреле 2020 года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.