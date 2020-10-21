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Реактивная обработка: как работают военные российской химзащиты в Абхазии

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (903)
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Колонна специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота 19 октября прибыла с Крымского полуострова в Абхазию, преодолев более 800 километров.

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России 21 октября приступили к дезинфекции социальных объектов в Абхазии. Работы начались с Центрального рынка Сухума.

Специальная техника обработала химическим раствором прилегающие дороги, а затем территорию рынка. После чего тепловая машина с реактивным двигателем обработала рынок аэрозольным дезинфицирующим раствором.

В мероприятиях задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

В планах на 21 октября спецобработка инфекционной больницы, сборного призывного пункта, архива и генштаба Минобороны Абхазии – более 50 тысяч квадратных метров различных поверхностей. Кроме того, российские военные обработают дороги общего пользования.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (903)

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