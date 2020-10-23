19:02 23 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.47
  • EUR90.41
Поиск

В Сухумской детской поликлинике открыли кабинет для приема детей с COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (918)
182 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/17/1031155313.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201023/1031155292/V-Sukhumskoy-detskoy-poliklinike-otkryli-kabinet-dlya-priema-detey-s-COVID-19.html

Ранее главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба сообщила, что в столице более 80 детей, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. С 22 октября в Сухумской городской детской поликлинике открыт специальный кабинет, в котором принимают детей с подозрением на коронавирус, сообщается на сайте администрации Сухума.

Кабинет находится в здании детской поликлиники, но с отдельным входом, прием ведут врач и медсестра. За два дня с симптомами коронавирусной инфекции в поликлинику обратилось 19 детей, у двоих из них диагноз коронавирусной инфекции подтвержден, отмечается в сообщении.

Ранее главврач детской поликлиники Ада Абухба в интервью радио Sputnik рассказала, что с 4 сентября по 20 октября они приняли 725 детей, из которых у 82 подтверждена коронавирусная инфекция, и, исходя из этого, было решено при детской поликлинике открыть кабинет для детей, у которых положительный тест и есть симптоматика.

Сообщается, что на случай острой необходимости в поликлинике есть в наличии 20 ПЦР-тестов.

Кабинет будет работать в с 9:00 до 15:00 часов с понедельника по пятницу.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (918)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
После футбола: легендарному Пеле 80 лет
Помощь друга: как военные из России борются с COVID-19 в Абхазии
Путь майнера: добыча криптовалют в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться