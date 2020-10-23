В Сухумской детской поликлинике открыли кабинет для приема детей с COVID-19

Ранее главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба сообщила, что в столице более 80 детей, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. С 22 октября в Сухумской городской детской поликлинике открыт специальный кабинет, в котором принимают детей с подозрением на коронавирус, сообщается на сайте администрации Сухума.

Кабинет находится в здании детской поликлиники, но с отдельным входом, прием ведут врач и медсестра. За два дня с симптомами коронавирусной инфекции в поликлинику обратилось 19 детей, у двоих из них диагноз коронавирусной инфекции подтвержден, отмечается в сообщении.

Ранее главврач детской поликлиники Ада Абухба в интервью радио Sputnik рассказала, что с 4 сентября по 20 октября они приняли 725 детей, из которых у 82 подтверждена коронавирусная инфекция, и, исходя из этого, было решено при детской поликлинике открыть кабинет для детей, у которых положительный тест и есть симптоматика.

Сообщается, что на случай острой необходимости в поликлинике есть в наличии 20 ПЦР-тестов.

Кабинет будет работать в с 9:00 до 15:00 часов с понедельника по пятницу.

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