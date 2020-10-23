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Число пациентов с диагнозом COVID увеличилось в мобильном госпитале в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (918)
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Российский военный госпиталь, развернутый на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, при необходимости может принять до 150 пациентов с коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. По актуальной информации, в госпитале сейчас находятся 28 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в состоянии средней степени тяжести, два человека из 28 находятся в тяжелом состоянии, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Южного военного округа со ссылкой на начальника многопрофильного мобильного госпиталя майора медицинской службы Абдулу Магомедова.

В сообщении также приводится динамика прироста больных в мобильном госпитале со дня его открытия:

  • 20 октября поступило 4 человека, состояние которых расценивается как средней степени тяжести;
  • 21 октября - 6 человек, все средней степени тяжести;
  • 22 октября - 11 человек. Из них 20 средней степени тяжести, один из них тяжелой степени тяжести (стабильно тяжелой степени).
  • 23 октября - 7 человек. Всего больных в госпитале 28. Из них 26 средней степени тяжести, 2 тяжелой степени тяжести (стабильно тяжелой степени).

Мобильный госпиталь Министерства обороны России был направлен в Абхазию для помощи в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Специалисты госпиталя прибыли в Абхазию из Буденновска Ставропольского края. В составе - 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Мобильный госпиталь сможет при необходимости принять до 150 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (918)

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