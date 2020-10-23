Диагноз COVID-19 в Абхазии подтвержден еще у 144 человек

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 495 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik Динамика случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 156 человек, у 123 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести. Выписано пять пациентов.

В Гудаутский госпиталь за последние сутки было доставлено 13 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая.

© Sputnik Динамика случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 28 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии два человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.